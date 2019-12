Summer in Mara Opening Cinemaitc veröffentlicht

Entwickler Chibig hat das Summer in Mara Opening Cinematic veröffentlicht. Wie gewohnt könnt ihr euch das Video unten ansehen. Das Spiel soll Anfang 2020 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

In Summer of Mara schlüpft der Spieler in die Rolle von Koa. Sie lebt zusammen mit ihrer Großmutter Yaya Haku auf einer eigenen Insel. Dort kümmert sie sich um Tiere, baut Pflanzen an, fällt Bäume, erreichtet neue Gebäude und stellt Werkzeuge her. Außerdem könnt ihr zu anderen Inseln des Archipels aufbrechen. Auf denen begegnet Koa neuen Menschen, aber auch Gefahren. Der Konzern Elit hegt finstere Pläne und möchte den Ozean ausbeuten.

Quelle: Chibig Pressemitteilung

Bidlquelle: Chibig