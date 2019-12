Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore Übersichtstrailer

Am 17. Januar erscheint das Rollenspiel Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore für die Nintendo Switch. In einem Übersichtstrailer zeigt Nintendo das Spiel.

Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore bringt die beiden Reihen Shin Megami Tensei und Fire Emblem zusammen. Ihr schließt euch Nachwuchs-Superstars an, die nach Erfolg und Ruhm streben. Gleichzeitig müssen sie sich mit einer interdimensionalen Invasion auseinandersetzen, die das schillernde Leben eines Superstars stört. Wenn ihr nicht gerade an eurem Durchburch arbeitet, verschlägt es euch in die Dungeons der Idolsphere.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo, Atlus