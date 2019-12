Forza Horizon 4 und Motorsport 7: Ford mit Design als Geschenk

Heute ist Wintersonnenwende. Um dies zu feiern, bekommen Spieler in Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 ein Geschenk. In beiden Rennspielen erhaltet ihr per Post einen 2011 Ford Transit SuperSportVan. Dieser hat ein winterliches Design, mit Schneemann und Lichterkette. Ihr seht bei diesem Wagen in der Fuhrparkübersicht nicht das Design. Dieses Problem gab es bereits kürzlich mit einem Geschenk. Fahrt ihr das Auto, ist das Design allerdings drauf. Nur die Vorschau ist fehlerhaft.

Das Geschenk erhaltet ihr in Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 über das Nachrichtensystem im Spiel. Geht dort in den Reiter Geschenke, um den Ford abzuholen.

Quelle: ForzaMotorsport Twitter

Bildquelle: Playground Games, Turn10, Microsoft

Vielen Dank an Arnel und Marcel für den Hinweis.