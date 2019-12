Celeste: Kostenlos im Epic Games Store

Im Epic Games Store gibt es derzeit das Spiel Celeste kostenlos. Ihr könnt es bis zum 25. Dezember um 17:00 Uhr kostenlos abrufen. Ruft ihr das Spiel vor Ablauf dieser Frist ab, könnt ihr es jederzeit installieren und spielen – das Spiel bleibt in eurer Epic Games Store Bibliothek.

In Celeste schlüpft ihr in die Rolle von Madeline. In dem Jump’n’Run besteigt ihr den Berg Celeste, in dessen Inneren Dämonen hausen, die es zu bezwingen gilt. Euch erwarten 700 Szenen, knackige Herausforderungen und jede Menge Geheimnisse. Weitere Abenteuer bieten die B-Seiten-Kapitel. Eure Abenteuer werden von mehr als 2 Stunden Originalsoundtrack untermalt, für die Klavier und Synth-Beats zum Einsatz kamen.

Quelle: Epic Games Store

Bildquelle: Matt Makes Games