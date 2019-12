totallygamergirl wünscht euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch

Liebe Freund*innen, Leser*innen, Partner*innen,

das Jahr neigt sich dem Ende und Weihnachten steht vor der Tür. Eine gute Gelegenheit, um kurz innezuhalten. Ich danke euch für ein spannendes Jahr, die vielen lieben Nachrichten, die mich erreicht haben und eine aufregende Zeit.

In wenigen Wochen feiert totallygamergirl schon den siebten Geburtstag. Vielen Dank an alle, die mich in dieser Zeit begleitet haben. Egal ob den ganzen Weg, oder nur einen Abschnitt davon.

Vorher aber stehen Heiligabend, Weihnachten und der Jahreswechsel auf dem Programm.

Ich wünsche euch erholsame Feiertage, ein paar friedliche Tage im Kreise eurer Liebsten und großartige Games unter dem Weihnachtsbaum. Außerdem wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.

2020 wird ein aufregendes Jahr. Meine Website wird ein neues Design erhalten, die beiden NextGen Plattformen PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen und mit ihnen hoffentlich eine Reihe cooler Spiele.

Eure Christine

Bildquelle: Eigenes Foto