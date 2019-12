Der neue Weekly #Forzathon trägt den hübschen Namen „Schwerter zu Pflugscharen“. Auch das Event selbst ist meiner Meinung nach gut gestaltet. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 52 – Schwerter zu Pflugscharen erfahrt ihr, was euch erwartet und wie ihr die Kapitel lösen könnt.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Edles Ross

Bei der Wahl des Autos habt ihr Spielraum – zumindest innerhalb der Gruppe „Vans und Pick-ups“. Ich habe im Vorfeld einige Kandidaten mit verschiedenen Tunings ausprobiert und die besten Erfahrungen mit dem 2014 HSV Limited Edition GEN-F GTS Maloo gemacht. Mit einem S2 Tuning ausgestattet, war auch das schwierigere Kapitel #4 kein Ding. Der 2014 Ford FPV Limited Edition Pursuit UTE erwies sich mit S1 Tuning ebenfalls als solide, lässt aber deutlich weniger Spielraum für Fehler.

Getestet habe ich auch den Morris Minor Series II Traveler, da ich den aufgrund eines Erfolgs mit geeignetem Tuning in der Garage stehen habe. Mit dem Morris ist eine lange Anfahrt nötig, da er lange braucht, um genug Tempo aufzubauen. Zudem muss der Anlauf extrem sauber sein. Der Morris ist daher primär dann interessant, wenn ihr ihn ebenfalls wegen „Warte … Wie hast du das angestellt?“schon mit Tuning besitzt, da es mit ihm eine knappe Kiste ist. Eventuell möchtet ihr den Versuch wagen, wenn Credits knapp sind. Wechseln könnt ihr noch immer.

Den HSV könnt ihr für 62.000 Credits bei der Automesse kaufen, den Ford für 50.000.

Kapitel 2 – Salz der Erde

Für Kapitel 2 müsst ihr einfach nur fahren – 21,1 Kilometer. Ein Halbmarathon. Die zeitsparendste Variante bietet die Autobahn, da die relativ gerade ist und lang. Ihr könnt also die Leistung eures Autos ausreizen und Gas geben. Alternativ könnt ihr zum Beispiel einige Dinge erledigen – zum Beispiel Rennen fahren und ein paar Credits und Einfluss verdienen. Dauert länger, macht aber den meisten vermutlich mehr Spaß.

Kapitel 3 – Immer in Bewegung

Hierfür sind 5 Durchs-Nadelöhr Fähigkeiten gefragt. Neben Kapitel #4 die schwierigste Aufgabe, allerdings könnt ihr hier mit Tricks arbeiten, was das Kapitel einfacher gestaltet. Für Durchs-Nadelöhr müsst ihr zwischen zwei Fahrzeugen hindurchfahren, die auf etwa gleicher Höhe sind und die nicht zu weit auseinander fahren. Ihr dürft die Autos nicht berühren! Außerdem müsst ihr ausreichend Tempo – es dürften knapp unter 100km/h sein – draufhaben. Dichter Verkehr liefert die ideale Voraussetzung. Entweder auf der Autobahn, oder in der Stadt. Bisweilen ist der Verkehr im Onlinenmodus ziemlich mager – wechselt also im Zweifelsfall in den Einzelspieler.

Da gute Gelegenheiten manchmal trotzdem rar sind, könnt ihr bei einer solchen immer wieder die Rückspulfunktion nutzen, bis ihr eure Fähigkeiten zusammen habt. Spult hierfür großzügig zurück, damit die Fähigkeit getriggert wird.

Fällt euch die Fähigkeit grundsätzlich schwer, könnt ihr einen Parkplatz – wie den am Strand – verwenden und dort parkende Autos als Grundlage nutzen. Meist müsst ihr die erst positionieren, wofür euer Auto aber gut geeignet ist. Rammt ein Auto immer wieder, um es nah an ein anderes zu schieben. Achtet darauf die Wagen so zu positionieren, dass sie sich gut anfahren lassen – also nicht direkt hinter einer Düne. Fahrt außerdem nicht zu weit weg für die Anfahrt – sonst lädt das Spiel die Umgebung neu. Bekommt ihr die Fähigkeit bei den parkenden Autos nicht gibt es zwei wesentliche Fehlerquellen. Die Autos stehen nicht nah genug zusammen (fahrt mittig durch bei großem Abstand, sonst seit ihr von einem eventuell zu weit entfernt), oder ihr wart nicht schnell genug. Beides lässt sich leicht überprüfen. Fahrt schneller durch und schiebt die Autos noch etwas näher zusammen.

Kapitel 4 – Überflieger

Dieses Kapitel ist wohl für die meisten Spieler die größte Herausforderung. Ihr sollt beim Gefahrenschild „Betriebshoframpe“ 3 Sterne erreichen. Gefragt sind hier tatsächlich 3 Sterne, nicht mehrere Sprünge, um insgesamt auf 3 zu kommen. 213,4 Meter sind dafür nötig. Viele Vans und Pick-ups sind kaum geeignet, da sehr schwer und damit für Sprünge kaum zu gebrauchen. Wie eingangs erwähnt, liefert der HSV Limited sehr gute Ergebnisse. Mit S2 Tuning habe ich 235 Meter erreicht.

Da es keine Straße gibt, könnt ihr euch an der Minikarte orientieren. Es hilft, wenn ihr zunächst zur Rampe fahrt und dann in gerader Linie von der Rampe weg und euch so direkt die Anfahrt anseht. Da euer Fahrzeug etwas Strecke für den Tempoaufbau benötigt, bin ich bis deutlich hinter die Schienen gefahren – fast bis zur Straße. Bei der Anfahrt könnt ihr euch zunächst an den Bäumen orientieren – ihr müsst durch die relativ große Lücke bei der Baumgruppe. Achtet auf die vielen Hindernisse wie die Laternen. Haltet euch rechts davon, sonst bremst ihr euch unnötig aus. Ebenfalls entscheidend ist die Auffahrt auf die Rampe vor der Absprungrampe. Richtet euer Auto unbedingt vorher aus falls nötig. Andernfalls raubt ihr euch mit einem langen Sprung Tempo oder das Auto überschlägt sich, wenn ihr ungünstig auffahrt. Abspringen solltet ihr relativ mittig und gerade, da ihr sonst Gefahr lauft, in eines der Gebäude zu krachen. In dem Fall würde euch auch Extraleben nicht helfen, da die Sprungweite nicht für 3 Sterne genügt.

#Forzathon Shop

Das Angebot im #Forzathon Shop wechselt vom 01. bis 31. Dezember täglich. Es gibt jeden Tag ein Fahrzeug kostenlos. In dieser News seht ihr, was bereits verfügbar war. Die Meldung wird von mir täglich aktualisiert. Das kostenlose Fahrzeug kann pro Account einmal abgeholt werden und steht jeweils ab 01:00 Uhr zur Verfügung. Übrigens, wenn ihr euch den Porsche vor der neuen Saison abgeholt habt, könnt ihr ihn nun ein zweites Mal im #Forzathon Shop kostenlos abgreifen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4