Yakuza: Like a Dragon Gameplay Trailer

SEGA hat einen neuen Yakuza: Like a Dragon Gameplay Trailer veröffentlicht. In dem Video seht ihr unter anderem einige Kämpfe. Für Like a Dragon haben die Entwickler das bekannte Kampfsystem grundlegend überarbeitet. Außerdem zeigt das Video Klassen, Jobwechsel, einige Charaktere aus Nebenmissionen, den Kauf und die Ausrüstung von Waffen, Dungeons und das Crafting.

Im Video sind außerdem drei Locations aus Yakuza: Like a Dragon zu sehen: Kamurocho (Tokyo), Sotenbori (Osaka) und Isezaki Ijincho (Yokohama).

Das Spiel erscheint am 16. Januar in Japan. In Europa soll es ebenfalls 2020 veröffentlicht werden. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht.

Quelle: SEGA via Gematsu

Bildquelle: SEGA