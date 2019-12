Shadow Tactics: Blades of the Shogun kostenlos im Epic Games Store

Im Epic Games Store gibt es aktuell das Spiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun kostenlos. Das Echtzeit-Strategiespiel kombiniert Stealth und Taktik. Die Handlung spielt im Japan des Jahres 1615, in der Edo-Zeit.

In Shadow Tactics: Blades of the Shogun erwartet euch ein Team verschiedenster Charaktere. Samurai Mugen mag es offensiv, während der Ninja Hayato eine lautlose Vorgehensweise bevorzugt. Mit Shuriken und Schwert tötet er aus dem Schatten heraus. Straßenkind Yuki hat sich auf Fallen spezialisiert, während Takuma mit dem Scharfschützengewehr zur tödlichen Gefahr wird. Aiko versteht sich meisterlich auf Tarnung. Es liegt an euch, die Fähigkeiten der Charaktere zu kombinieren und eure Strategie zu finden.

Bis zum 29. Dezember, 17:00 Uhr könnt ihr euch das Game kostenlos im Epic Games Store sichern, indem ihr es dort im Store abruft und die Bestellung bestätigt. Installieren und spielen könnt ihr es auch nach Ablauf dieser Zeit.

Quelle: Epic Games Store

Bildquelle: Daedalic Entertainment, Mimimi Games