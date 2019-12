Forza Horizon 4 Adventskalender Woche #4

Das Jahr neigt sich dem Ende und der Forza Horizon 4 Adventskalender auch. 29 der insgesamt 31 Türchen haben sich schon geöffnet. Es bleiben also nur noch zwei Türchen übrig. Wie auch in den letzten Wochen, werfe ich einen Blick zurück. Was gab es in dieser Woche kostenlos?

23. Dezember: 2009 Lotus 2-Eleven

24. Dezember: 2013 Cadillac XTS Limousine

25. Dezember: 2017 Aston Martin DB11 Preorder Car, 1993 McLaren F1, 1992 Bugatti EB110 Super Sport, 2012 Ferrari 599XX Evolution, 2011 Hot Wheels Bone Shaker

26. Dezember: 2013 Jeep Wrangler Unlimited Deberti Design

27. Dezember: 2008 Lamborghini Reventón

28. Dezember: 2004 Maserati MC12

29. Dezember: 2010 Mosler MT900S

Das Highlight war dieses mal zweifelsohne der 25. Dezember. Da Playground Games ein britisches Entwicklerstudio ist, gab es an diesem Tag die Weihnachtsgeschenke. Während diese bei uns für gewöhnlich am 24. Dezember geöffnet werden, passiert dies bei den Briten üblicherweise erst am 25. Dezember. An diesem Tag gab es auch das – bisher – einzige Preorder Auto im Adventskalender. Ein weiterer Höhepunkt ist der Mosler, den ihr euch noch bis 01:00 Uhr abholen könnt. Er eignet sich für viele PR-Stunts, wenn er mit einem entsprechenden Tuning ausgestattet wird.

Eine Liste mit allen bisherigen Autos aus dem Forza Horizon 4 Adventskalender findet ihr hier. Dort werde ich auch die noch folgenden Autos ergänzen, sobald diese bekannt sind.

Das Türchen des Tages öffnet sich immer um 01:00 Uhr. Ihr erhaltet euer kostenloses Auto über den #Forzathon Shop.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Playground Games