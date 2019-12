Forza Horizon 4 James Bond Edition Aston Martin DBS war ein Fehler

Der Adventskalender von Forza Horizon 4 gibt Spielern heute den 2008 James Bond Edition Aston Martin DBS. Das Fahrzeug ist ein DLC-Inhalt und verursacht daher Probleme. Zwar kann jeder den Aston Martin im #Forzathon Shop gratis abholen, doch nutzen nicht. Wer den entsprechenden DLC nicht hat, sieht den Wagen im Fuhrpark, kann ihn aber nicht fahren. DLC-Besitzer hingegen bekommen das Auto ohnehin kostenlos.

Inzwischen gibt es eine erste Information aus Entwicklerkreisen. Torben Ellert bezeichnete den Vorfall als Glitch, was übersetzt so viel wie Fehler oder Panne bedeutet. Torben Ellert ist Senior Designer bei Playground Games und bekannt von #TorbenTuesday. Torben verrät in seiner kurzen Meldung allerdings auch, dass er aktuell selbst nicht im Büro ist und er deshalb nicht sicher ist, was nun getan wird.

Forza Horizon 4 Entwickler Playground Games dürfte zwar inzwischen auf das Problem aufmerksam geworden sein, ein Statement – außer dem vom Torben – blieb bisher aber aus. Über die Feiertage dürften die meisten, wenn nicht gar alle, Entwickler im Urlaub sein. Viele Entwicklerstudios nutzen Weihnachten und den Jahreswechsel für eine kurze und wohlverdiente Auszeit. Überstunden, lange und flexible Arbeitszeiten und wenig Zeit für Freunde und Familien sind in Entwicklerkreisen nicht selten.

Was könnte nun passieren? Am wahrscheinlichsten dürften die zwei folgenden Szenarios sein. Playground entschuldigt sich mit einem anderen Geschenk – welches zum Beispiel via Post verschickt werden könnte, oder aber die Entwickler ermöglichen allen den DLC Aston Martin zu fahren. Da es ein DLC-Inhalt ist, könnten sich die Entwickler gegen diese Möglichkeit entscheiden, um DLC-Käufer nicht zu verärgern. Tatsächlich gibt es seit heute Nacht einige kritische Stimmen, weil es ein kostenpflichtiger DLC ist.

Was solltet ihr für den Moment tun? Holt euch das Fahrzeug ruhig ab, auch wenn ihr es derzeit nicht nutzen könnt. Da wir noch nicht wissen was aus dieser Sache am Ende wird, könnt ihr es im Idealfall in Kürze fahren. Es wäre ärgerlich, wenn am Ende wirklich jeder den Bond Aston Martin fahren darf, aber das Auto nicht noch mal verschenkt wird und ihr es so verpasst.

Quelle: Torben Ellert (Playground Games) via Reddit

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Horizon 4