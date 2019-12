Borderlands 3 Eliminierungs-Event verschoben

Das Borderlands 3 Eliminierungs-Event, welches heute starten sollte, wurde aufgrund technischer Probleme verschoben. Der Eventstart wurde auf unbestimmte Zeit vertagt, wie Entwickler Gearbox heute via Social Media verkündet hat. Sobald wie möglich sollen neuen Informationen mit den Spielern geteilt werden.

Das Borderlands 3 Eliminierungs-Event sollte heute starten und bis zum 16. Januar laufen. Es passt die Schwierigkeit bei Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage (Maliwan Takedown) an die Gruppengröße an. So lässt sich der Content auch solo spielen. Dies ist zwar auch sonst möglich, aber sehr schwer und nur für wirklich gute Spieler mit guter Ausrüstung realistisch. Der Content ist normalerweise auf vier Spieler mit Level 50 ausgelegt.

Quelle: Offizieller Twitterkanal

Bildquelle: Gearbox