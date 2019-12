Forza Horizon 4 James Bond Edition Aston Martin Statement von Retro Krystal

Am 30. Dezember verschenkte Playground Games in Forza Horizon 4 den 2008 James Bond Edition Aston Martin DBS über den Adventskalender. Ein DLC-Fahrzeug, welches DLC-Besitzer ohnehin gratis bekommen und alle anderen Spieler nicht fahren können. Stunden nachdem dies die Runde machte, meldete sich Playground Games Senior Designer Torben Ellert zu Wort und sprach von einem Fehler.

Dies hat am Abend auch Retro Krystal bestätigt. Sie ist Community Liaison (Community Manager) für Playground Games. Darunter könnt ihr euch eine Schnittstelle zwischen Entwicklern und Community vorstellen. Außerdem erklärt sie in ihrem kurzen Twitter Statement, dass das Problem angegangen wird, sobald wieder alle Entwickler im Büro sind. Dies dürfte erst in ein paar Tagen der Fall sein, da morgen Silvester gefeiert wird und der 1. Januar auch in Großbritannien ein Feiertag ist – Playground Games ist ein britisches Entwicklerstudio.

Retro Krystal erklärt in ihrem Beitrag außerdem, dass sie derzeit nirgendwo sonst diese Informationen posten kann und dass es bei Twitter Probleme mit einigen vordatierten Tweets gab. Daher sind diese nun verspätet auf dem offiziellen Playground Games Twitterkanal erschienen.

Der offizielle Twitter Kanal liefert übrigens keinen Hinweis darauf, was tatsächlich für das Türchen vom 30. Dezember vorgesehen war. Im inzwischen veröffentlichten Video zu diesem Tag steht 2008 Aston Martin DBS. Den gibt es allerdings nicht im Spiel. Nur die James Bond Edition ist via DLC verfügbar.

