Hello Neighbour kostenlos im Epic Games Store

Aktuell gibt es das Spiel Hello Neighbour kostenlos im Epic Games Store. Das Stealth-Horror-Spiel ist das 12. Game, welches im Rahmen einer Aktion kostenlos abgerufen werden kann. Ihr schleicht in dem Spiel durch das Haus eures Nachbarn und versucht herauszufinden, welche Geheimnisse der in seinem Keller verbirgt.

Dabei müsst ihr es mit einer KI aufnehmen, die eure Fehler analysiert, um daraus zu lernen. In Hello Neighbour erwarten euch jede Menge gefahren. Zum Beispiel die fiese Bärenfalle, die den Einstieg ins Nachbarhaus durch das Hinterhoffenster erschwert, oder die Kameras, die die Haustür überwachen.

Lust auf ein bisschen Horror? Bis zum 08. Dezember um 17:00 Uhr könnt ihr das Spiel im Epic Games Store kostenlos abrufen. Ihr behaltet das Spiel auch nach Ablauf dieser Zeit, solange ihr es euch vorher sichert.

Ab 17:00 Uhr steht dann ein anderes Spiel kostenlos zur Verfügung. Das Vorschaubild verspricht Yokaa-Laylee. Welcher Teil ist nicht bekannt, vermutlich aber der ältere 1. Teil, da der Nachfolger erst im Oktober erschienen ist.

Quelle: Epic Games Store

Bildquelle: Dynamic Pixels