Yooka-Laylee and the Impossible Lair kostenlos im Epic Games Store

Bis zum 01. Januar 2020 um 17:00 Uhr gibt es Yooka-Laylee and the Impossible Lair kostenlos im Epic Games Store. Das Spiel ist der Abschluss der Feiertagsaktion. 12 Tage lang gab es täglich ein Gratisspiel.

In Yooka-Laylee and the Impossible Lair kehren Yooka und Laylee zurück. Sie legen sich erneut mit Erzfeind Capital B an. Der möchte ein Bienenkönigreich versklaven. Glücklicherweise hat das Duo Yokaa und Laylee Königin Phoebee und das Königliche Beetaillon als Unterstützung.

Ihr könnt euch das 2,5 D Spiel bis morgen um 17:00 Uhr kostenlos sichern, indem ihr euch im Epic Gaems Store einloggt und im Shop das Spiel abruft. Behalten und spielen könnt ihr es auch nach Ablauf der Frist.

Quelle: Epic Games Store

Bildquelle: Team17