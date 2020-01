PlayStation Plus Januar 2020 mit Uncharted und dem Goat Simulator

Die PlayStation Plus Januar 2020 Spiele stehen fest. Es wird abenteuerlich und tierisch. Obendrein gibt es diesen Monat sogar vier Spiele – dank Uncharted: The Nathan Drake Collection. Die Sammlung umfasst die drei Games Uncharted: Drake’s Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake’s Deception.

Ihr möchtet lieber ein durchgeknalltes tierisches Abenteuer erleben? Dann ist der Goat Simulator euer Spiel. In dem steuert ihr eine Ziege, die dank verrückter Physik jede Menge Blödsinn verzapfen kann. Nichts und niemand ist vor dieser Ziege sicher.

Die PlayStation Plus Januar 2020 Spiele stehen ab dem 06. Januar zur Verfügung. Bis dahin könnt ihr euch noch die Dezember Spiele holen: Titanfall 2 und Monster Energy Supercross.

Quelle: Sony

Bildquelle: Coffee Stain Studios