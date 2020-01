Pokémon Direct am 09. Januar

Nintendo hat Fans heute mit einer Pokémon Direct Ankündigung überrascht. Seit Tagen warten Spieler auf die Ankündigung einer Nintendo Direct. Vermutet wurde eine allgemeine Direct. Bisher ist nur wenig darüber bekannt, welche Spiele dieses Jahr für die Nintendo Switch erscheinen.

Die Pokémon Direct wird am 09. Januar um 15:30 Uhr ausgestrahlt. Die Dauer wird mit 20 Minuten angegeben. In der Ankündigung heißt es, es sind Neuigkeiten rund um Pokémon geplant. Weiter ist von Pokémon Schwert und Schild die Rede. Ob in der Pokémon Direct Ausgabe auch neue Spiele angekündigt werden ist nicht bekannt.

Vermutlich wird Pokémon Home ein Thema sein. Der Service dürfte Pokémon Bank ähneln. DLCs für die aktuellen Spiele sind unwahrscheinlich, da Erweiterungen bei Pokémon nicht üblich sind, aber nicht ausgeschlossen. Zuletzt haben diverse Nintendo Spiele Erweiterungen erhalten – von Zelda bis Fire Emblem. Seit Monaten wird zudem spekuliert, ob Nintendo Pokémon: Let’s Go, Evoli / Pikachu! Nachfolger plant. Als Grundlage könnten die Silberne und Goldene Edition dienen.

20 Minuten lassen jedenfalls reichlich Spielraum für Ankündigungen. Was erhofft ihr euch?

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo, GameFreak