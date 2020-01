Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Clione im Owner Shop

Im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop ist ab heute das Set Clione erhältlich. Das Spiel scheint wieder der üblichen Owner Shop Special Rotation zu folgen. In den letzten Wochen war dies nicht der Fall.

Clione ist ein Krankenschwesteroutfit und im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop für 600.000 Zack Dollar je Outfit verfügbar. Der Preis mit Premium Tickets liegt bei 12 Tickets – oder 108 für das Clione Set. Das aktuelle Special wird bis zum 15. Januar verfügbar sein. Da das Spiel offiziell nur in Asien erschienen ist und sich an den Zeitzonen dort orientiert, rotiert das Owner Shop Special Angebot bereits in den frühen Morgenstunden. Käufe erledigt ihr also besser schon bis zum 14. Januar, wenn ihr an dem Set interessiert seid. Es dauert in der Regel Monate, bis ein solches wieder verfügbar ist.

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

Clione

Clione A: Helena und Kokoro „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Clione B: Hitomi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Clione C: Honoka und Misaki „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Clione D: Momiji „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Clione E: Kasumi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Clione F: Marie Rose „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Clione G: Ayane „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Clione H: Nyotengu „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Clione I: Leifang und Kokoro „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Das Beitragsbild zeigt Clione I, getragen von Kokoro.

Quelle: Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet