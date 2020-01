Pokémon Schwert und Schild Events und Seriencodes / Passwörter

In diesem Beitrag liste ich Pokémon Schwert und Schild Events und Seriencodes. Was hat es damit auf sich? Events sind seit vielen Jahren fester Bestandteil von Pokémon. So gibt es etwa zu besonderen Anlässen manchmal ein solches Event oder einen Seriencode. Seriencodes oder auch Passwörter können online verteilt werden und für alle Spieler funktionieren, oder individuelle Codes sein, die zum Beispiel über Magazine oder Händler vergeben werden. Für Schwert und Schild gibt es bisher nur universell gültige Codes.

Spieler erhalten durch Events und Codes Geschenke. Dies können Pokémon oder auch Items sein. Manchmal haben die Taschenmonster besondere Fähigkeiten, Attacken oder ein Item bei sich. Egal ob Event oder Seriencode – ihr benötigt eine Internetverbindung.

Pokémon Schwert und Schild Events

Event Anmerkungen Laufzeit Gigadynamax-Mauzi Bonus für Frühkäufer 15. November 2019 bis 15. Januar 2020

Die hier gelisteten Events beziehen sich nicht auf besondere Raid-Events und Co. in den Spielen. Der Guide befasst sich ausschließlich mit Events, über die ihr via Geheimgeschehen Pokémon oder Items abrufen könnt!

Pokémon Schwert und Schild Seriencodes / Passwörter

Seriencode / Passwort Belohnung Laufzeit K0UN1NMASC0T Levelball, Mondball, Turboball 19. Dezember 2019 bis 15. Januar 2020 1YAHAYA Schwerball, Köderball, Ultraball 19. Dezember 2019 bis 15. Januar 2020 0KUGAFUKA1B0RU Sympaball, Freundesball, Traumball 19. Dezember 2019 bis 15. Januar 2020 0T0SH1DAMA Tauchball x 10 31. Dezember 2019 bis 30. Januar 2020

Pokémon Schwert und Schild Geheimgeschehen

In Pokémon Schwert und Schild könnt ihr das Geheimgeschehen über das Spielmenü erreichen. Dieses öffnet ihr mit X. Ihr findet in der unteren Hälfte des Menüs mittig den Punkt „Geheimgeschehen“. Dort habt ihr die drei folgenden Möglichkeiten:

Geheimgeschenk erhalten

Neuigkeiten aus der Naturzone erhalten

Per Pokéball Plus mit Pokémon einen Ausflug machen

Für Events und Seriencodes ist nur der oberste Punkt interessant. Verwendet ihr den, unterteilt sich das Menü in folgende Punkte:

Per lokalem Modus empfangen

Per Internet empfangen

Per Seriencode / Passwort empfangen

Belohnung aus dem Kampf-Stadion erhalten

Geheimgeschenke überprüfen

Wählt ihr per Internet empfangen, könnt ihr Events wie Gigadynamax-Mauzi abrufen. Ihr erhaltet dann eine Auflistung aller verfügbaren Geheimgeschenke. Jedes lässt sich einmalig abrufen.

Per Seriencode / Passwort empfangen öffnet ein Eingabefeld. Dort könnt ihr Seriencodes eingeben. Sofern diese noch Gültigkeit haben, erhaltet ihr das entsprechende Geschenk. Achtet darauf genug Akku zu haben falls ihr im Handheldmodus spielt und eine stabile Internetverbindung zu nutzen. Bei einem Abbruch kann es passieren, dass das Geschenk bei euch nicht ankommt, der Code aber trotzdem ungültig wird.

Für die Eingabe der Codes bietet sich ein Stylus an. Unter Geheimgeschenke überprüfen könnt ihr sehen, welche Geheimgeschenke ihr wann erhalten habt.

Ihr benötigt für die Pokémon Schwert und Schild Events und Seriencodes zwar eine Internetverbindung, aber keine kostenpflichtige Nintendo Online Mitgliedschaft.

Quelle: Nintendo, GameFreak

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Pokémon Schild