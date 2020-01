Slayin 2 für Nintendo Switch angekündigt

FDG Entertainment hat das Spiel Slayin 2 angekündigt. Das Game wird als Endless Action RPG beschrieben und soll exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Slayin 2 wird Couch Koop und acht einzigartige Helden bieten. Zusammen mit der Ankündigung hat FDG ein Video veröffentlicht, welches ihr euch unten ansehen könnt.

Weitere Details zum Projekt sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Da das Spiel laut Tweet bald erscheint, sollten weitere Informationen nicht lange auf sich warten lassen.

Announcing our new game! #Slayin2 is coming to #NintendoSwitch soon😍Please stay tuned for more news about this awesome sequel to #Slayin, the world’s first Endless Action RPG launching exclusively on Switch! Includes couch co-op mode as it’s always more fun to slay together😁 pic.twitter.com/Rm0dXFAHUe

— FDG Entertainment (@FDG_Games) January 8, 2020