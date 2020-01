Der zweite Weekly #Forzathon des Jahres dreht sich um GT-Wagen. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 02 – Der Weg, nicht das Ziel erfahrt ihr, welche Aufgaben bewältigt werden sollen und erhaltet einige Tipps, wie ihr dies anstellen könnt.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Spaß und Spannung

Ihr habt beim Fahrzeug die Wahl – innerhalb der Autogruppe GT-Wagen. Die Automesse bietet als günstigste Option den 2012 Jaguar XKR-S an. Der kostet 100.000 Credits. Solltet ihr die Fahrzeug DLCs haben oder regelmäßig die Inhalte der Spielliste spielen, habt ihr vermutlich ein passendes Fahrzeug im Fuhrpark. Ich habe mich für den 2007 Alfa Romeo 8C Competizione Forza Edition entschieden, da der schon mit S1 Tuning in meiner virtuellen Garage stand. Das Fahrzeug eignet sich ganz gut, um zum Beispiel Goliath mit Fokus auf Credits zu farmen.

Für Kapitel 2 müsst ihr Rennen fahren – und es gibt keine Möglichkeit für Kurzstrecken. Bei Bedarf solltet ihr also ein Tuning vornehmen / installieren, um konkurrenzfähig zu sein.

Kapitel 2 – Leistung und Luxus

Ihr sollt 2 Straßenszene Rennen gewinnen. Straßenszene bietet nicht die Möglichkeit, eigene Rennen zu erstellen. Daher müsst ihr hier aus dem wählen, was das Spiel bietet. Ich verwende für diese Art Aufgaben gern die Strecke „Edinburgh, New Town“. Ihr findet sie in der Stadt. Da durch diese auch gefahren wird, tut sich die KI relativ schwer, was es zu einem der leichtesten Rennen seiner Art macht. Kurz ist die Strecke ebenfalls.

Straßenszene fällt einigen Spielern schwer, nicht zuletzt, da es Verkehr gibt und die Rennen bei Nacht gefahren werden. Bei Bedarf könnt ihr den Schwierigkeitsgrad ganz nach unten schrauben. Korrigiert ihr dann noch gröbere Fehler mit der Rückspulfunktion – die dafür aktiviert sein muss – und habt euer Auto wie oben empfohlen wenn nötig mit einem Tuning mehr Leistung verpasst, solltet ihr das Kapitel ohne viel Frust abschließen können.

Kapitel 3 – Tempo und Stil

Weiter geht es mit einer Fähigkeitswertung von einer Million Punkte. Dies muss nicht in einer Kombo passieren. Reiht beliebige Fähigkeiten zu Kombos aneinander. Je höher die Kombo, desto schneller ist die Aufgabe erledigt, da es etwas dauert, eine hohe Kombo aufzubauen. Via Auto-Meisterung könnt ihr euch die Sache etwas leichter machen.

Einige Fähigkeiten lassen sich besonders gut kombinieren und relativ schnell zu hohen Kombos verflechten. Variante #1 bietet die Autobahn. Hier könnt ihr Fähigkeiten wie Geschwindigkeit, Beinahetreffer, Draufgänger, Drifts, Seitenstreifer, Zerstörung und Davongekommen verbinden. Der Strand südlich der Stadt eignet sich für Variante #2. Kombiniert hier viele Sprünge, wodurch ihr auch die ein oder andere Känguru-Fähigkeit erhalten solltet. Außerdem könnt ihr Zerstörung, Seitenstreifer und Drifts einbauen.

Variante #3 sind Rennen. Gerade zu Beginn von Rennen lassen sich schnell viele Punkte sammeln. Dafür kombiniert ihr Fähigkeiten wie Überholen, Sauberes Rennen und Windschatten. Überholen lässt viel Spielraum für weitere Fähigkeiten wie Dreifach-Überholen. Querfeldein-Rennen eignen sich besonders gut zum punkten. Durch die KI-Mitfahrer solltet ihr für die Variante aber schon etwas Erfahrung im Spiel mitbringen. Zurückspulen zerstört die aktuelle Kombo und die KI neigt zu merkwürdigen, rowdyhaften Manövern. Ist die erste und besonders ertragreiche Phase des Rennens um, könnt ihr einfach neustarten – dies spart Ladezeiten.

Hier findet ihr eine Übersicht mit Fähigkeiten im Spiel und eine kurze Erklärung, wofür es die jeweiligen Fähigkeiten gibt.

Kapitel 4 – Sicherheit und Komfort

Zum Abschluss müsst ihr nun noch 15 Meilen – sprich 24,1 Kilometer – fahren. Die zeitsparendste Variante ist es, einfach die Autobahn auf und ab zu fahren und dabei möglichst Vollgas zu geben. Die Autobahn ist so gerade, dass ihr mit hohem Tempo rasen könnt und schnell weite Strecken zurücklegt. Ist euch die Zeit für den Abschluss egal, könnt ihr stattdessen zum Beispiel Rennen fahren und so ein paar Credits und Einfluss verdienen.

Manchmal funktionieren diese Aufgaben für Spieler nicht. Begrenzt die Framerate auf 30, wenn ihr am PC oder der Xbox One X spielt. Im Fall der Xbox One X müsst ihr dafür den Spielmodus mit Fokus auf Grafik wählen. Die Framerate selbst lässt sich nur am PC einstellen.

