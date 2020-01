Borderlands 3: Eliminierungs-Event startet Donnerstag

Gearbox wollte das neue Jahr mit einem Eliminierungs-Event in Borderlands 3 begrüßen. Wegen technischer Schwierigkeiten musste der Start dann jedoch verschoben werden. Inzwischen gibt es einen neuen Termin. Das Event soll am 16. Januar – also kommenden Donnerstag – starten. Laufen soll es dann bis zum 30. Januar.

Das Borderlands 3 Eliminierungs-Event passt den Schwierigkeitsgrad der Maliwan-Geheimanlage an die Gruppengröße an. Dies soll es Solospielern einfacher machen, den Content zu spielen. Dies ist zwar auch ohne das Event möglich, aber relativ schwer. Um erfolgreich Maliwan Takedown solo zu spielen, benötigt es einen Kammerjäger mit Erfahrung und guter Ausrüstung – vor allem in Kombination mit Chaos. Der Inhalt richtet sich in seiner ursprünglichen Form an Gruppen und gehört zu dem schwersten Content, den das Spiel derzeit zu bieten hat.

Quelle: Gearbox

Bildquelle: Gearbox