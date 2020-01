Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers Opening und Gameplay

Zumindest in Japan steht das Spiel Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in den Startlöchern. Dort wird das Game am 20. Februar für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Das Opening hat Atlus nun schon vorab präsentiert. Das Theme wird von Lyn gesungen und wurde von Lotus Juice geschrieben. Das Theme trägt den Namen „You Are Stronger“.

Neben dem Opening gibt es auch jede Menge Gameplay aus Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Knapp zwei Stunden Spielszenen könnt ihr euch unten ansehen. Beide Videos sind auf japanisch. Für Europa hat Atlus das Spiel bisher leider nicht angekündigt. Da Persona auch hier inzwischen sehr populär ist, dürfte dies aber nur eine Frage der Zeit sein.

Persona 5 Scramble Opening

Persona 5 Scramble Gameplay

Quelle: Atlus

Bildquelle: Atlus