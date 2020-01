BioShock: The Collection von Ratingboard für Switch eingestuft

BioShock: The Collection könnte für die Nintendo Switch erscheinen. Grund zu dieser Annahme bietet das Ratingboard Game Software Rating Regulations. Dieses hat seinen Sitz in Taiwan und ist für die Region Südostasien verantwortlich. Die Seite All Games Delta hat einen Screenshot hochgeladen, der eine entsprechende Information bei der Taiwan Entertainment Software Rating Information zeigt.

BioShock: The Collection ist bereits für andere Plattformen verfügbar und beinhaltet die Spiele BioShock, BioShok 2 und BioShock Infinite. Darüber hinaus sind die Erweiterungen Teil der Sammlung.

Offiziell wurde BioShock: The Collection noch nicht für die Nintendo Switch angekündigt.

Quelle: Taiwan Entertainment Software Rating Information via All Games Delta

Bildquelle: Take Two