Borderlands 3 Otto Idol Artefakt Guide

Das Borderlands 3 Otto Idol Artefakt gehört aktuell zu den beliebtesten Artefakten im Spiel. Es handelt sich um ein legendäres Artefakt. Fans der Reihe kennen es womöglich aus Borderlands 2. Dort war es ein sogenanntes Unique Item.

Otto Idol Fundort

Das legendäre Artefakt Otto Idol ist nicht an einen festen Fundort gebunden. Überall wo es Loot gibt, könnt ihr es erhalten. Möchtet ihr es gezielt farmen, bietet sich der Boss „Tyreen, die Zerstörerin“ an, da dort die Dropchance höher ist. Den Boss findet ihr auf Pandora, am Ort „Kluft des Zerstörers“.

Empfehlenswerte Otto Idol Varianten

Es gibt eine Reihe von Varianten des Otto Idol Artefakts. Unserer Meinung nach lohnen sich die folgenden besonders: Last Stand, Knife Drain, Elemental Projector, Flesh Melter und Snowdrift.

Last Stand: Verleiht euch 5 Sekunden Unverwundbarkeit, wenn eure Gesundheit unter 50 % fällt.

Verleiht euch 5 Sekunden Unverwundbarkeit, wenn eure Gesundheit unter 50 % fällt. Knife Drain: Nahkampf-Lebensraub gewährt euch 75 % Lebenspunkte des mit Nahkampfangriffen verursachten Schadens

Nahkampf-Lebensraub gewährt euch 75 % Lebenspunkte des mit Nahkampfangriffen verursachten Schadens Elemental Protector: 90 % Elementarschaden Boost, wenn ihr Schaden durch dasselbe Element erleidet

90 % Elementarschaden Boost, wenn ihr Schaden durch dasselbe Element erleidet Flesh Melter: 25 % Bonus auf Korrosionsschaden für 8,8 Sekunden, bei einem Kill mit Korrosionsschaden, bis zu 5-mal stapelbar

25 % Bonus auf Korrosionsschaden für 8,8 Sekunden, bei einem Kill mit Korrosionsschaden, bis zu 5-mal stapelbar Snowdrift: Erzeugt beim Rutschen einen Schneeball, der 73 % Cryo-Schaden verursacht und erhöht die Rutschgeschwindigkeit um 102 %. Die Schneeball-Abklingzeit liegt bei 5 Sekunden

Elemental Protector und Flesh Melter eignen sich besonders gut für Amara, wenn euer Build auf Elementarschaden fokussiert ist.

Snowdrift eignet sich gut für Spielweisen, die auf hohes Tempo setzen. Snowdrift ist zudem ein super Allrounder. Der Schneeball entsteht in Rutschrichtung und rollt in gerader Linie von euch weg, bis er auf ein Ziel prallt. An diesem zerschellt er.

Ebenfalls gute Allrounder sind Last Stand und Knife Drain.

Eine pauschale Empfehlung für eine Variante ist nicht möglich, da es letztlich von eurem Build und eurem Spielstil abhängt, in welcher Variante das Borderlands 3 Otto Idol Artefakt für euch infrage kommt.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Borderlands 3