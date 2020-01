Borderlands 3 Farm-Fieber Event bringt mehr Loot

Am 16. Januar beginnt um 18:00 Uhr MEZ das Borderlands 3 Farm-Fieber Event. Wie gewohnt startet das Event mit einem Hotfix. Enden wird es ebenfalls mit einem solchen. Feierabend ist am 30. Januar um 17:59 Uhr MEZ.

Während des Events ist die Chance auf legendäre und gesalbte Items erhöht. Das Event betrifft wiederholbare Bosse aus der Story, den Prüfungsgeländen, Ring des Gemetzels, seltene Spawns und die Hammerlock Jagdziele. Außerdem spawnen seltene Gegner häufiger.

Ebenfalls am 16. Januar startet das Maliwan-Geheimanlage Event. Durch dieses wird der Schwierigkeitsgrad bei Maliwan Takedown an die Gruppengröße angepasst. Dies macht es Solospielern und kleinen Gruppen einfacher, den Content zu bewältigen. Normalerweise skaliert Maliwan Takedown nicht und richtet sich an eine Vierergruppe Level 50-Spieler.

Quelle: Offizielle Borderlands Website

Bildquelle: Gearbox