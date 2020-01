Cyberpunk 2077: Release verschoben

Entwickler CD Projekt RED hat sich heute mit einer Mitteilung an die Fans gewandt. Grund für die Meldung ist der Release von Cyberpunk 2077. Das Spiel sollte in wenigen Wochen veröffentlicht werden. Diese Pläne sind nun hinfällig. Der Release wurde verschoben. Als neuen Erscheinungstermin gibt CD Projekt RED den 17. September 2020 an.

Laut Statement ist Cyberpunk 2077 vollständig und spielbar. Dennoch ist noch Arbeit zu erledigen. Night City ist massiv, voller Geschichten und Orte. Daher wird mehr Zeit benötigt, um das Spiel ausführlich zu testen, Fehler zu beheben und Feinschliff vorzunehmen.

Quelle: CD Projekt RED

Bildquelle: CD Projekt RED