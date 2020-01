Horizon Zero Dawn: Erscheint laut Gerüchten für PC

Die bekannte Seite Kotaku möchte von mehreren Quellen erfahren haben, dass das Spiel Horizon Zero Dawn für den PC erscheinen wird. Drei Personen sollen dies an Kotaku herangetragen haben. Es handelt sich um anonyme Quellen.

Angeblich erscheint die Horizon Zero Dawn PC-Version in diesem Jahr. Laut Kotaku könnte die PC-Fassung via Steam und Epic Games Store angeboten werden. Final ist dies aber wohl noch nicht.

Sollten sich die Gerüchte bestätigen, ist dies ein Novum. Inzwischen gibt es einige PlayStation 4 Exklusivspiele auch für den PC. Horizon Zero Dawn Entwickler Guerilla Games gehört seit 2005 allerdings Sony. Spiele von First-Party-Entwicklern waren bisher Exklusivspiele.

Wenn etwas an den Gerüchten dran ist, erfahren wir es im Laufe des Jahres. Kotaku hat bereits in der Vergangenheit eine Reihe von Gerüchten verbreitet, die sich als wahr erwiesen.

Quelle: Kotaku

Bildquelle: Sony, Guerilla Games