Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore Launch Trailer

Heute ist Release von Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore. Zu diesem Anlass hat Nintendo einen Launch Trailer veröffentlicht, den ihr euch wie gewohnt unten ansehen könnt. Ihr schließt euch einigen Nachwuchs-Superstars an. Diese müssen einerseits den steinigen Weg an die Spitze der Unterhaltungsindustrie meistern und andererseits eine interdimensionale Invasion aufhalten. Die sogenannten Mirages fallen in die Welt ein und rauben den Menschen die Kreativität.

Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore vereint die beiden Reihen Fire Emblem und Shin Megami Tensei. Encore ist eine erweiterte Fassung der Wii U-Version und exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Als Grundlage für Encore dient die westliche Version des Spiels. Da diese zensiert ist, löste dies im Vorfeld Kritik bei einigen Spielern aus. Die Zensur betrifft zum Beispiel einige Kleidungsstücke.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo