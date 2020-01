Left 4 Dead 3 befindet sich nicht Entwicklung

Werkelt Valve womöglich an Left 4 Dead 3? Seit Jahren kursieren immer wieder Gerüchte dieser Art im Internet. Zuletzt schlugen in dieser Woche entsprechende Behauptungen und angebliche Leaks hohe Wellen. Dran ist an den Gerüchten jedoch herzlich wenig. Valve hat sich gegenüber IGN in einem Statement geäußert. In dem heißt es, aktuell ist kein Left 4 Dead Spiel in Arbeit. Damit ist auch das Thema Spin-off vom Tisch.

Vor einigen Jahren erkundeten die Entwickler die Möglichkeit eines NextGen Left 4 Dead. Seitdem ist das Thema allerdings bei Valve vom Tisch. Aktuell werkelt das Unternehmen an Half-Life: Alyx. Das Spiel soll im März veröffentlicht werden.

Quelle: Valve via IGN

Bildquelle: Valve