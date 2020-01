Borderlands 3 Amara Schock Melter Drivezerker Build – Mayhem 4 geeignet

Vor einer Weile haben wir euch unser Amara Phasezerker Build vorgestellt. Gut ist für uns aber nicht gut genug. Deshalb haben wir ein neues und noch besseres Build gebastelt. Das Borderlands 3 Amara Schock Melter Drivezerker Build ist entstanden, um Maliwan Takedown noch etwas einfacher zu machen. Das Phasezerker Build ist schon etwas älter, weshalb Maliwan Takedown bei der Erstellung keine nennenswerte Rolle spielte. Das neue Build ist selbstverständlich Mayhem 4 tauglich und für das Solospiel konzipiert. Ihr könnt mit dem Borderlands 3 Amara Schock Melter Drivezerker Build Maliwan Takedown auf Chaos 4 solo erledigen. In einem Video zeigt euch Stefan einen Wotan Solokill.

Voraussetzungen

Das Build setzt Amara auf Stufe 50 voraus.

Ihr benötigt als Ausrüstung zudem den Mod Phasezerker und das Artefakt Victory Rush. Alternativ zu Phasezerker Spiritueller Fahrer. Diese Variante spielt sich jedoch deutlich anspruchsvoller und das Risiko zu sterben ist höher.

Das Build

Mystischer Angriff

Brutalitätsteppich 1/5

Elementarfaust

Anima 5/5

Sturm 5/5

Lauffeuer 5/5

Klammer-Jäger 1/1

Verlockung

Willkür 3/3

Ergiebige Quelle 1/1

Ein Bund gegens Leben

Lebenserhaltung 2/5

Zufluss 3/5

Starker Ausdruck 1/1

Handgemenge

Intimsphäre 3/3

Klarheit 2/5

Waffenstärke 4/5

Helfende Hände 4/5

Saurer Tiger

Achtsamkeit 3/3

Eins mit der Natur 4/5

Schutzengel 1/1

Ihr könnt euch die Verteilung der Skillpunke auch auf der offiziellen Seite ansehen:

Borderlands 3 Amara Schock Melter Drivezerker Build

Ausrüstungsvorschläge

Gespielt wird mit dem Mod Phasezerker oder Spiritueller Fahrer. Die Variante mit Spiritueller Fahrer spielt sich jedoch anspruchsvoller und das Risiko zu sterben ist höher. Vor allem Bosse die sehr viel Schaden austeilen – wie Wotan – können damit zum Problem werden. Der Phasezerker unserer Wahl ist der Primeval Meditative Phasezerker.

Spielt ihr mit Phasezerker, sind mögliche Artefakte Last Stand, Victory Rush oder ein Otto Idol welches zu eurem Spielstil passt. Solltet ihr es haben, probiert unbedingt das Flesh Melter Victory Rush aus.

Wenn ihr Spiritueller Fahrer verwendet, passt dazu das Elementarl Projector Victory Rush Artefakt.

Als Schild empfehlen wir Resonant Back Ham, Rectifier (Extremophile), Stop Gap (Extremophile) oder Whiskey Tango Foxtrott (Heavy Metal, Infantry Medic und Scavening). Der Schild The Transformer ist ebenfalls eine Option, aber nicht erste Wahl. Mit dem Extremophile Stop Gap werdet ihr fast unbesiegbar, weshalb wir dazu raten. Bricht der Schild, erhaltet ihr 5 Sekunden Immunität gegen jeden Schaden. Nach 5,5 Sekunden lädt sich der Schild wieder auf – ihr habt also nur eine Kluft von 0,5 Sekunden. Der Wächterrang ist hierbei nicht einberechnet.

Als Granate bietet sich die MIRV Hex an, da diese 10 Sekunden 50 % Bonus-Schockschaden mit Waffen gewährt.

Als Waffen kommen eine Kyb’s Worth (Korrosion / Schock) / Conference Call (Korrosion), die Rowan’s Call (Schock), eine Cutsman (Korrosion) und eine Projectile Recursion (Korrosion) zum Einsatz.

Eine Cutsman mit Korrosion ist extrem effektiv gegen den Raid-Boss Wotan. Generell eignet sich die Cutsman sehr gut gegen Bosse, die eine große Hitbox haben, da sie solche Gegner gleich mehrfach treffen kann.

Die Projectile Recursion ist in der Lage viele Gegner zu verketten. Sie bietet sich daher vor allem dann an, wenn mehrere Gegner nah beieinander stehen.

Stärken und Schwächen

Das Build ist ein guter Allrounder und für Solospieler im Endgame geeignet. Gespielt werden kann damit alles, inklusive Chaos 4 Solo – auch Maliwan Takedown. Es teilt sehr viel Schaden aus und lässt euch gleichzeitig viel Schaden einstecken. Wenn ihr in Bewegung bleibt, werdet ihr selten in Bedrängnis kommen. Vor Explosionen solltet ihr euch allerdings in acht nehmen.

Beim Phasezerker Build werden die Waffen idealerweise an Bosse angepasst, um die Schwächen ausnutzen zu können. Beim Borderlands 3 Amara Schock Melter Drivezerker Build kann darauf verzichtet werden, was Zeit für das Wechseln der Ausrüstung spart. Ihr habt zudem mehr Platz für Loot im Inventar.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Borderlands 3