The Last of Us Part II: Stellenausschreibung lässt auf PC-Version hoffen

Entwickler Naughty Dog werkelt aktuell am Spiel The Last of Us Part II. Erscheinen soll es für die PlayStation 4. Eine neue Stellenausschreibung lässt nun allerdings vermuten, dass das Spiel auch für den PC erscheinen könnte. Das Studio sucht einen Grafikprogrammierer. Einige der gefragten Skills lassen eine PC-Version vermuten. So wird etwa Erfahrung mit aktuellen GPU Architekturen gefragt. Genannt werden – AMD GCN und Nvidia CUDA. Weiter unten werden DirectX12 und Vulkan gelistet, gefolgt von dem Punkt Konsolen oder PC Programmiererfahrung.

Natürlich ist die Stellenausschreibung keine Garantie dafür, dass das Spiel The Last of Us Part II tatsächlich für den PC erscheinen wird. Völlig abwegig ist dieser Gedanke aber nicht. Vor wenigen Tagen machte ein spektakuläres Gerücht die Runde. Angeblich erscheint Horizon Zero Dawn für den PC. Es soll nicht das einzige First Party PlayStation 4 Exklusivspiel bleiben, welches auf den PC kommt.

Quelle: Naughty Dog

Bildquelle: Naughty Dog, Sony