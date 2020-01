Godfall: Vollständiger Trailer geleakt

Im Internet kursieren zwei kurze Clips, die Gameplay aus Godfall zeigen. Das Spiel wird aktuell für PC und PlayStation 5 entwickelt. Zuletzt verbreitete sich gestern ein Videoschnipsel im Internet. Dieser stammt aus einem internen Trailer. Entstanden ist der bereits Anfang 2019. Nun ist der vollständige Trailer an die Öffentlichkeit gelangt. Ihr könnt euch das Video unten oder hier ansehen.

Das Video soll nicht die finale Qualität des Spiels zeigen. Da der Trailer rund ein Jahr alt ist, dürften die Entwickler seitdem reichlich Zeit in das Projekt gesteckt haben. Zeit, in der viel passiert sein kann und in der das Spiel noch in der aktiven Entwicklungsphase gesteckt haben dürfte. Punkte wie Feinschliff und Optimierung gehören zu den letzten Phasen bei der Spielentwicklung. Godfall erscheint erst Ende 2020, mit Launch der PlayStation 5.

Inzwischen haben die Entwickler die Echtheit des Materials bestätigt. Auch das Alter ist korrekt. Zu sehen sind Aufnahmen von PC-Bildmaterial. Die Entwickler freuen sich über die Aufmerksamkeit die das Projekt durch den Leak erhalten hat und möchten schon bald mehr vom Spiel zeigen.

Hey everyone! We can confirm that the circulating trailer is year-old PC footage used as part of an internal presentation. We are energized by your excitement and look forward to showing you just how far this game has come. Stay tuned for a more detailed look soon! ⚔️

— Godfall (@PlayGodfall) January 21, 2020