Auch der „neue“ Weekly #Forzathon ist nur aufgewärmt. Dieses Mal bekommen wir ein Event aus April 2019 serviert. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 04 – Spielzeit erfahrt ihr, wie ihr die vier Kapitel unkompliziert und schnell abschließen könnt. Die Aufgaben sind auch diese Woche wieder unspektakulär.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Faustcheck

Ihr dürft euch für ein Fahrzeug aus der Gruppe „Streckenspielzeuge“ entscheiden. Ich habe diese Gelegenheit genutzt, um den 2019 Ferrari 488 Pista aus der Garage zu holen. Solltet ihr noch nicht lange spielen und nichts in eurem Fuhrpark haben, könnt ihr für 75.000 Credits den 2016 Ford Shelby GT350R kaufen. Dies ist das günstigste Auto dieser Gruppe, wenn ihr bei der Automesse kaufen möchtet. Achtung, es gibt auch die Gruppe Extreme Streckenspielzeuge. Dies ist eine eigene Gruppe.

Kapitel 2 – Mic Drop

Habt ihr euch entschieden, geht es an die erste richtige Aufgabe. Ihr müsst in Blitzerzonen eurer Wahl 12 Sterne sammeln. Da es genügen würde, 12 Mal einen Stern zu sammeln, könnt ihr auf ein Tuning verzichten. Eine sehr einfache Blitzerzone ist „Forest Green“. Diese schaltet ihr schon früh im Spiel frei. Sie ist nördlich vom Festival und östlich von Derwent Water zu finden. Ihr schafft dort auch ohne Tuning locker mindestens 2 Sterne pro Durchgang. Ihr könnt immer wieder durch diese eine Zone fahren und so Zeit sparen.

Kapitel 3 – Parkour

Weiter geht es mit Fähigkeitspunkten. Davon sollt ihr eine Million sammeln, was etwas dauert, aber nicht weiter schwer ist. Ein guter Spot dafür ist der Greendale Airstrip, südlich der Stadt. Ihr könnt hier ungestört driften, die Fähigkeit Offene Straße (zerstört die orangefarbenen Absperrungen) mitnehmen, Sprünge machen, viel zerstören und Skills wie J-Turns zaubern. Eine super Alternative bietet der Strand. Hier könnt ihr Sprünge, Drifts und Zerstörung kombinieren. Die dritte geeignete Variante um schnell zu punkten bietet die Autobahn. Hier könnt ihr Fähigkeiten wie Geschwindigkeit, Beinahetreffer, Seitenstreifer und Drifts verketten. Für die zwei letzten Fähigkeiten driftet ihr immer Mal wieder während der Kombo auf die andere Seite der Autobahn und zerstört dabei den Kram in der Mitte.

Fahrt ihr gern Rennen, empfehle ich Querfeldein, da bei der Serie besonders gut gepunktet werden kann. Vor allem zu Rennstart sind dank Windschatten und Überholen hohe Kombos schnell aufgebaut. Leider sind Rennen immer mit etwas Risiko verbunden, da die KI manchmal komische Fahrmanöver macht und euch die Kombo so versauen kann.

Eine Übersicht mit Fähigkeiten im Spiel findet ihr hier.

Ihr könnt euch die Aufgabe erleichtern, wenn ihr ein paar Fähigkeitspunkte unter Auto-Meisterung investiert. Extraleben ist zudem eine Art Sicherheitsnetz. Damit könnt ihr euch eine Kollision erlauben.

Kapitel 4 – Spiel auf Zeit

Zum Abschluss heißt es siegreich sein. Ihr müsst 3 Straßenstreckenveranstaltungen gewinnen – die Rennen mit dem hellblauen Symbol auf der Karte. Es zählt nur Rundstrecke. Hier könnt ihr abkürzen, indem ihr eine Blaupause über eine Runde erstellt oder ihr nehmt eine passende Community Kurstrecke. In dem Fall könnt ihr „416 973 108“ verwenden. Dafür begebt ihr euch zu einem beliebigen Rennen (Straßenszene ausgenommen), geht dort auf „Solo“ > „Eigene Veranstaltungen“ > „Suchen“ und wählt dann in der Suchmaske den vorletzten Punkt aus „Freigabe-Code“. Dort könnt ihr den Code eingeben – ohne die Leerzeichen.

Tägliche Herausforderungen

#Forzathon Shop

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4