The Witcher: Elon Musk heizt mit Umfrage Gerüchteküche an

Ende 2019 kündigte Elon Musk Stardew Valley für Tesla an. Nicht das erste Spiel, welches sich via Tesla Dashboard spielen lässt und vermutlich auch nicht das letzte Game. Könnte in Zukunft The Witcher über die Mittelkonsole eines Tesla spielbar sein? Zumindest heizt Elon Musk aktuell entsprechende Gerüchte an.

Bei Twitter hat Elon Musk eine Umfrage gestartet: „Want to play The Witcher game on your Tesla? (you can already watch the show on Tesla Netflix theater)“ Er fragt also, ob ihr The Witcher auf eurem Tesla spielen möchtet. Außerdem weist er darauf hin, dass ihr schon jetzt via Tesla Netflix Theater den Hexer schauen könnt.

Das Ergebnis der Umfrage ist eindeutig. 85,4 Prozent der Teilnehmer haben mit „Yes [tosses coin]“ abgestimmt.

Ob The Witcher wirklich künftig via Tesla Dashboard spielbar ist muss sich zeigen. Auf jeden Fall hat der Tweet einige Gamer erheitert – oder besser gesagt eine Antwort darauf. Der offizielle Twitter-Kanal von The Witcher reagiert mit der Frage, was da schon schiefgehen kann. Passend dazu gibt es ein Bild. Dieses zeigt einen Tesla auf dem Dach eines Hauses. Eine Anspielung auf einen Bug in The Witcher 3. Manche Spieler haben auf einem Dach das Pferd von Geralt wiedergefunden. Plötze hat Spielern mehr oder weniger freiwillig so manchen lustigen Moment beschert.

What could possibly go wrong? pic.twitter.com/BlUW2btNM1 — The Witcher (@witchergame) January 22, 2020

Quelle: Elon Musk Twitter

Bildquelle: CD Projekt RED