Games with Gold Februar 2020 Spiele stehen fest

Der Januar neigt sich dem Ende und Microsoft hat nun die Games with Gold Februar 2020 Spiele benannt. Unter anderem geht es mit TT Isle of Man auf die Rennstrecke. In Call of Cthulhu verschlägt es euch auf eine düstere und verlassene Insel voller Mysterien.

In Fable Heroes verdient ihr Gold und in Star Wars Battlefront heißt es Imperium gegen Rebellen. Besitzt ihr eine Xbox One, könnt ihr alle vier Spiele dank Abwärtskompatibilität zocken. Spielt ihr auf der Xbox 360, erhaltet ihr Fable und Star Wars.

Games with Gold Februar 2020

Xbox One

TT Isle of Man, 01. bis 29. Februar

Call of Cthulhu, 16. Februar bis 15. März

Xbox 30 und Xbox One

Fable Heroes, 01. bis 15. Februar

Star Wars Battlefront, 16. bis 29. Februar

Quelle: Xbox Pressemitteilung

Bildquelle: Focus Home Interactive