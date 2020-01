PlayStation Plus Februar 2020 Spiele stehen fest

Die PlayStation Plus Februar 2020 Spiele wurden heute von Sony bekannt gegeben. Mit der The BioShock Collection geht es in die Tiefen des Meeres und hoch hinaus. Die Spielsammlung umfasst BioShock, BioShock 2 und BioSchock Infinite. Sämtliche Einzelspieler-DLCs, das Columbia’s Finest Pack und das Bonusmaterial Director’s Commentary: Imagining BioShock sind ebenfalls Teil der Sammlung. Dort kommen Ken Levine und Shawn Robertson zu Wort.

Während ihr mit BioShock nach Rapture und Columbia aufbrechen könnt, verspricht Die Sims 4 gestalterische Freiheit. Erstellt euch eigene Sims, werkelt an eurem virtuellen Eigenheim und schließt neue Freundschaften.

Aller guten Dinge sind drei, deshalb gibt es im Februar noch den VR-Shooter Firewall Zero Hour obendrauf. Der Squad-Shoter bietet 4-gegen-4-Gefechte, in denen ihr entweder einen Laptop beschützen oder entwenden müsst.

Die PlayStation Plus Februar 2020 Spiele stehen euch ab dem 04. Februar zur Verfügung.

Habt ihr keine Mitgliedschaft, könnt ihr die aktuell im PlayStation Store mit 50 Prozent Rabatt erhalten. Für 4,49 erhaltet ihr eine einmonatige Mitgliedschaft. Mit der könnt ihr euch auch noch die PlayStation Plus Januar-Spiele sichern: Goat Simulator und Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: Take-Two