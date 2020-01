Borderlands 3 Neues Event, Hotfix

In Borderlands 3 wird es auch demnächst nicht langweilig. Die Entwickler haben ein neues Event angekündigt: „Rare Chest Riches“. Es handelt sich um ein sogenanntes Mini-Event. Die nächsten zwei Wochen ist die Seltenheit der Beute in seltenen Kisten erhöht. Dies gilt auch, wenn ihr die ECHOcast-Twitch-Erweiterung nutzt.

Das Event läuft bereits und bleibt bis zum 13. Februar 17:59 Uhr aktiv. Gestartet ist das Rare Chest Riches Mini-Event via Hotfix. Die Notes zum Hotfix sehen wie folgt aus:

Aktivierung des Events Rare Chest Riches, das bis zum 13. Februar läuft

Erhöhte Chance, aus roten Kofferraum-Kisten legendäre Beute zu erhalten

Behebung eines gemeldeten Problems, bei dem Spieler manchmal während der Mission „Der Schatz des einen“ in Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot mit der Kanone in den Himmel abheben konnten

Im Februar wird es zudem eine Änderung an Borderlands 3 geben. In der Maliwan-Geheimanlage steht euch auch künftig die Skalierung zur Verfügung, die in den letzten Wochen via Event verfügbar war. Mit einem Update im Februar findet ein Schalter den Weg ins Spiel. Mit dem könnt ihr den Wahren-Eliminierungs-Modus starten, der die Eliminierung zu dem Erlebnis macht, welches ihr von vor dem inzwischen beendeten Maliwan Takedown Event kennt.

Eine weitere Änderung betrifft die Seltenen Spawn, auch Rare Spawns genannt. Die Spawn-Quote ist nun erhöht, genauso wie die Drop-Quote. Ebenfalls erhöht ist die Chance auf gesalbte Objekte. Diese gleicht dann der von Bossen.

Bildquelle: Gearbox