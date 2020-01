Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons-Edition angekündigt

Nintendo hat die limitierte Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons-Edition angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Nintendo Switch mit Animal Crossing: New Horizons Design. Käufer erhalten außerdem einen Download-Code für das Spiel Animal Crossing: New Horizons.

Das Design der Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons-Edition ist vom Spiel inspiriert. Die Rückseite wird von einem Animal Crossing-Muster verziert. Die Vorderseite der Joy-Con ist Pastellgrün und Blau. Die Rückseite ist Weiß. Die Handgelenkschlaufen sind passend gestaltet. Die Station der Switch ist ebenfalls weiß und zeigt beliebte Animal Crossing Charaktere. Tom Nook, Nepp und Schlepp sind darauf zu sehen.

Die Nintendo Switch im Animal Crossing-Design erscheint – wie das Spiel – am 20. März 2020. Passend dazu erscheint auch neues Zubehör: Nintendo Switch-Tasche (Animal Crossing: New Horizons-Edition) & Schutzfolie und Nintendo Switch Lite-Tasche (Animal Crossing: New Horizons-Edition) & Schutzfolie.

