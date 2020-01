Pokémon Schwert und Schild: Neues Mysteriöses Pokemon wird bald angekündigtt

Am 27. Februar ist der Pokémon Tag 2020. Fans der beliebten Taschenmonster dürfen sich auf einige tolle Sachen freuen. So soll an diesem Tag ein neues Mysteriöses Pokémon für Pokémon Schwert und Schild angekündigt werden. Dieses wird auch einen Auftritt im Film Pokémon The Film: Coco haben. Ein besonderer Max Raid Kampf für Schwert und Schild ist ebenfalls geplant.

Pokémon GO Spieler erwartet ebenfalls passend zum Pokémon Tag 2020 ein Event. Am 27. Februar werden außerdem neue Informationen zu Pokémon Master veröffentlicht werden. Der diesjährige Pokémon Day wird also gebührend gefeiert. Freut ihr euch auf den Tag?

Quelle: Pokémon Japan

Bildquelle: Nintendo, The Pokémon Company, GameFreak