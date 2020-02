Animal Crossing: New Horizons – Nur eine Insel pro Konsole

Am 20. März erscheint das von vielen Spielern sehnsüchtig erwartete Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch. In dem Spiel verschlägt es euch auf eine idyllische Insel. Dort sammelt ihr Material und baut daraus alle möglichen Dinge wie Werkzeuge und Einrichtungsgegenstände.

Pro Nintendo Switch kann nur eine Insel erstellt werden. Auf der können bis zu acht Spieler wohnen, wobei bis zu vier Inselbewohner zeitgleich auf einer Konsole aktiv sein können. Habt ihr auf eurer Nintendo Switch mehrere Accounts, teilen die sich also eine Insel. Wer eine zweite Insel in Animal Crossing: New Horizons erstellen möchte, benötigt dafür eine zweite Nintendo Switch.

Diese Information macht aktuell im Internet die Runde, nachdem sie auf der offiziellen Website von Nintendo Australien gesichtet wurde. Inzwischen taucht der Hinweis auch auf anderen Seiten auf. Auf der deutschen Seite steht folgender Text: „Unabhängig davon, wie viele Nutzer auf der Konsole registriert wurden und wie viele Kopien des Spiels auf der Konsole vorhanden sind, kann pro Nintendo Switch-Konsole nur eine Insel erstellt werden. Für jede einzelne Insel werden eine Nintendo Switch-Konsole und eine Kopie des Spiels benötigt.“

