Platinum 4: Platinum Game eröffnet Teaser Website

Das japanische Entwicklerstudio Platinum Games hat eine #Platinum 4 Teaser Website online gestellt. Hier könnt ihr euch die Seite ansehen. Viel ist dort im Moment noch nicht zu finden. In der Mitte springt dem Besucher eine große 4 ins Auge. Um die vier herum sind vier Sterne platziert. Deren Look gleicht dem aus dem Platinum Games Logo.

Was sich dahinter verbirgt, ist bisher nicht bekannt. Spekulationen gibt es wie üblich trotzdem. Besonders hoch im Kurs steht dabei The Wonderful 101. Vor wenigen Tagen twitterte Platinum Games ein Foto. Zu sehen ist darauf Platinum Games Director Hideki Kamiya. Deutlich interessanter ist jedoch der Bildschirm, auf der 1:01 als Uhrzeit zu sehen ist. Außerdem fällt beim Betrachten eine Nintendo Switch ins Auge, die auf einem Tisch liegt.

Angeblich werkelt Platinum Games an einem The Wonderful 101 Port für Nintendo Switch und PlayStation 4. Laut Gerüchten soll dieser via Kickstarter finanziert werden. Dieser Plan soll eine Art Backup für Platinum Games sein, da sich kein Publisher dafür gefunden hat.

Platinum (apparently) pitched it around to different publishers. Nobody wanted it. Nintendo certainly didn't want it. Kickstarter is a back-up plan.

— Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) February 1, 2020