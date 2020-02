The Wonderful 101: Remastered Kickstarter Kampagne gestartet

Entwickler Platinum Games hat heute bei Kickstarter eine The Wonderful 101: Remastered Kampagne gestartet. Ziel ist es, 45.127 Euro zu erreichen. Kurz nachdem die Kampagne online ging, wurde dieses Ziel bereits übertroffen. Aktuell haben 1.999 Unterstützer 119.388 Euro erreicht. Dieser Stand ist vom 03.02.2020, 21:35 Uhr.

The Wonderful 101: Remastered ist ein Action-Adventure und die Neuauflage eines Wii U-Spiels. Ihr kontrolliert die Wonderful Ones, Helden aus aller Welt, die die Erde verteidigen. Die sonst friedliche Stadt Blossom City wird von Alien Eindringlingen bedroht. Wonder-Red, Wonder-Blue und der Rest der Wonderful Ones schlüpfen in ihre Anzüge und ziehen los, um die Welt zu retten.

Die Kampagne dient zunächst dazu, eine Nintendo Switch Version von The Wonderful 101: Remastered zu finanzieren. Via Stretch Goals sollen eine Steam und PlayStation 4-Version realisiert werden. Das Ziel für die Steam Version liegt bei 250.000 Dollar, die PlayStation 4 Version bei 500.000 Dollar. Das Remaster soll zudem neue Inhalte umfassen.

Möchtet ihr das Projekt bei Kickstarter unterstützen oder mehr darüber erfahren, könnt ihr euch hier die Kampagne ansehen. Eine digitale Kopie des Spiels erhaltet ihr ab etwa 33 Euro. Eine Reihe höherer Tiers, die zusätzliche Boni bieten, stehen ebenfalls zur Auswahl.

Quelle: Platinum Games via Kickstarter

Bildquelle: Platinum Games