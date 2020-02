Pokémon GO Pokémon Day 2020 Feier Details

Am 27. Februar 1996 erschienen in Japan die ersten Pokémon-Spiele. Daher wird der 27. Februar als Pokémon Day gefeiert. Auch in Pokémon GO findet dieser besondere Tag Beachtung. Vom 25. Februar 2020 um 13 Uhr bis Montag, den 2. März 2020 um 13 Uhr PST (GMT −8) findet in eine Pokémon GO Pokémon Day 2020 Feier statt.

Während dieser könnt ihr in der Wildnis Pikachu und Evoli mit Partyhüten begegnen. Aus 7-km-Eiern schlüpfen Bisasam, Glumanda und Schiggy im festlichen Look. Mit Glück begegnet ihr diesen Pokémon auch in ihrer Schillernden Form.

In Stufe 5 Raids wird Armored-Mewtu (Rüstungs-Mewtu) anzutreffen sein, welches die Lade-Attacke Psychostoß beherrscht. In Raids der Stufe 4 erscheinen am Pokémon Day Klon-Pokémon. Ihr dürft auf Bisaflor, Glurak oder Turtok hoffen. Macht ihr während des Events einen #Gosnapshot, könnt ihr mit Glück ein Klon-Pikachu fangen.

Während der Pokémon GO Pokémon Day 2020 Feier könnt ihr außerdem zwei Mal einen Spezial-Tausch durchführen.

Am 01. März findet von 14:00 bis 17:00 Uhr ein Raid-Tag mit Nidorino und Gengar statt. Nidorina begegnet ihr in Raid-Kämpfen der Stufe 2. Das Taschenmonster trägt einen Partyhut. Gengar ist ein Stufe 4 Raid und wird ebenfalls einen Partyhut tragen. Gengar kann zudem die Attacken Schlecker und Psychokinesse kennen. Bei beiden Event-Pokémon habt ihr die Chance auf eine Schillernde Form. Euch werden während des Raid-Tages bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe zur Verfügung stehen, wenn ihr Fotoscheiben an Arenen verwendet. Diese sind nur während des Events zu verwenden und verfallen im Anschluss.

Quelle: Niantic

Bildquelle: The Pokémon Company