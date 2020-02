Xbox Game Pass Februar Neuzugänge für PC und Konsole

Microsoft hat die Xbox Game Pass Februar Neuzugänge angekündigt. Egal ob ihr den Pass auf einem PC oder einer Xbox One verwendet – in jedem Fall dürft ihr euch auf einige Spiele freuen. Für den PC gibt es die folgenden Neuzugänge im Februar:

Final Fantasy XV

Death’s Gambit

Wolfenstein: Youngblood

Vom 14. bis 16. Februar könnt ihr zudem an der Bleeding Edge Beta teilnehmen.

Nutzt ihr den Xbox Game Pass für die Xbox One, erwarten euch folgende Neuzugänge:

Final Fantasy XV (06. Februar)

Wolfenstein: Youngblood (06. Februar)

Death Squared (13. Februar)

Auch auf der Xbox One könnt ihr vom 14. bis 16. Februar an der Bleeding Edge Beta teilnehmen.

In Kürze werden einige Titel den Xbox Game Pass verlassen. Die folgenden Spiele sind nur noch für kurze Zeit via Game Pass auf der Xbox One spielbar:

Disney Epic Mickey 2

Jackbox Party Pack 2

Pumped BMX Pro

Rage

Shadow of the Tomb Raider

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Square Enix