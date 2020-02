Während wir in der letzten Woche eine Wiederholung beim Weekly #Forzathon hatte, gibt es dieses mal ein neues Event. Dabei wird es aber nicht bleiben. Schon in der kommenden Woche folgt eine weitere Wiederholung. Die letzten Wochen lassen darauf schließen, dass das inzwischen rotiert. Ein Muster scheint es dabei nicht zu geben. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 06 – Held des Alltags erfahrt ihr, wie ihr die neuen Kapitel abschließen könnt.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Mit allem drum und dran

Ihr dürft euch für ein Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Limousinen entscheiden. Im Hinblick auf Kapitel 3 sind viele Autos aber wenig geeignet. Ich habe den 1988 BMW M5 Forza Edition mit einem S2 Tuning gewählt. Den BMW bekommt ihr aktuell für 600 Punkte im #Forzathon Shop.

Kapitel 2 – Gepäckträger

Habt ihr euch entschieden, heißt es zunächst einfach nur fahren. 20 Meilen verlangt das Spiel. Die entsprechen 32,2 Kilometer. Möchtet ihr die Aufgabe einfach nur schnell erledigen, könnt ihr die Autobahn so lange auf und ab fahren, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Habt ihr Lust euch Zeit zu nehmen, könnt ihr dabei etwas Einfluss und Credits sammeln, indem ihr zum Beispiel Rennen fahrt. Der Goliath oder andere lange Rennen sind eine Option.

Zählen bei euch die Kilometer nicht richtig, könnt ihr vorübergehend die FPS auf 30 begrenzen – dies hilft den meisten Spielern, die dieses Problem haben. Möglich ist dies entweder direkt über die Einstellungen, wenn ihr am PC spielt, oder an der Xbox One X. In dem Fall müsst ihr Grafik priorisieren in den Einstellungen.

Kapitel 3 – Nullachtfünfzehn

Habt ihr die Kilometer für Kapitel 2 zusammen, geht es weiter mit 3 Sternen beim Gefahrenschild „Windmühle von Broadway“. Dafür sind 365,8 Meter nötig. Die sind mit einer Retro-Limousine ein bisschen knifflig. Ihr solltet die Straße für einen langen Anlauf nehmen und euer Wagen sollte ein passendes Tuning haben. Beginnt schon vor den leichten Kurven, da die auch mit hohem Tempo gut zu fahren sind. Falls ihr dabei Fehler macht oder Verkehr stört, könnt ihr mit der Rückspulfunktion korrigieren.

Ich habe im Vorfeld mit einigen Fahrzeugen probiert. Neben der von mir verwendeten Forza Edition erzielten auch der 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II und der 1987 Ford Sierra Cosworth RS500 gute Ergebnisse. Jeweils mit S2 Tuning. Mit allen dreien habe ich es mit nur einem Versucht geschafft.

Achtung, wenn ihr die 3 Sterne bereits mit einem anderen Fahrzeug geholt habt! Erreicht ihr das Ziel nicht, werden euch dennoch dann unten 3 Sterne angezeigt. Dies könnte für Verwirrung sorgen.

Kapitel 4 – Gewagt

Zu guter Letzt müsst ihr ein vorgegebenes Rennen gewinnen. Dieses Mal funktioniert als Abkürzung keine Community-Strecke, da es sich um Straßenszene handelt. Dafür können keine eigenen Strecken erstellt werden. Ihr müsst das Rennen „Edinburgh, New Town“ gewinnen. Wenngleich das Rennen vorgegeben ist, gibt es Möglichkeiten die Sache zu vereinfachen. Zunächst einmal hilft ein Fahrzeug, welches durch Tuning für Rennen optimiert ist.

Darüber hinaus könnt ihr bei Bedarf Fahrhilfen aktivieren, zurückspulen und die KI-Schwierigkeit so weit nach unten schrauben, wie es euch beliebt.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Tägliche Herausforderungen

#Forzathon Shop

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4