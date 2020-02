In Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 geht es sportlich zu. Mario, Sonic und Co. kämpfen um die Goldmedaille, indem sie sich in Disziplinen wie Karate, Speerwerfen, Weitsprung, Tischtennis, Bogenschießen und Fechten messen.

Bei diesem Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 Gewinnspiel kämpft ihr zwar nicht um Goldmedaillen, dafür aber um eines von drei Exemplaren des Spiels.

So nehmt ihr am Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 Gewinnspiel teil

Das Sportspiel ist ideal für spannende Familienabende oder lustige Partys mit Freunden. Ihr könnt in 31 Disziplinen euer sportliches Geschick beweisen, wobei bis zu vier Athleten im lokalen Mehrspieler um Ruhm und Ehre kämpfen können. Dank der kurzen Spiele und dem Mehrspieler ist es das perfekte Partyspiel für euren Spieleabend. Beantwortet mir für die Teilnahme am Gewinnspiel eine Frage:

Was gehört für euch unbedingt zu einem gelungenen Spieleabend mit Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 dazu?

Folgende Möglichkeiten habt ihr, mir eure Antwort zu schicken:

⇒ hinterlasst einen Kommentar unter diesem Beitrag

⇒ schickt eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com mit dem Betreff „Mario & Sonic 2020“

⇒ zwitschert mit eure Antwort bei Twitter mit dem Hashtag „#tggOlympia2020“

Teilnahmeschluss ist der 20. Februar 2020, 23:59 Uhr. Unter allen Teilnehmern verlose ich in freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo drei Mal je ein Exemplar von Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 für die Nintendo Switch. Die Preise werden im Anschluss von Nintendo verschickt. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Bildquelle: Nintendo