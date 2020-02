The Outer Worlds Release für die Nintendo Switch verschoben

In Kürze hätte das Spiel The Outer Worlds für die Nintendo Switch erscheinen sollen. Diese Pläne hat Publisher Private Division nun verworfen. Der Grund dafür ist das Coronavirus. Die Portierung ist aktuell bei Virtuos in Entwicklung.

Virtuos ist auf Portierungen spezialisiert und hat eine Reihe von Standorten in verschiedenen Ländern. Das Studio, welches für die Portierung von The Outer Worlds zuständig ist, ist aktuell wegen dem Coronoavirus geschlossen. Den Mitarbeitern des betroffenen Virtuos Standorts geht es gut. In Asien haben aktuell allerdings einige Unternehmen ihren Betrieb vorübergehend eingestellt. Die Weiterverbreitung vom Coronavirus soll so verhindert werden.

Solche Schließungen haben inzwischen auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. So verkündete etwa jüngst Nintendo Engpässe bei der Nintendo Switch.

Für die Nintendo Switch Version von The Outer Worlds gibt es aktuell kein neues Erscheinungsdatum. Die Verschiebung hat allerdings auch eine gute Seite. Die Retailversion wird nun auch eine Cartridge bieten. Ursprünglich sollte in der Hülle nur ein Downloadcode liegen.

Quelle: Private Division Twitter

Bildquelle: Obsidian Entertainment