Forza Horizon 4 LEGO-Baustein-Herausforderung – Die Show stehlen

Die Show stehlen – 20 Angeber-Fähigkeiten – 30 LEGO-Steine

Für diese Lego-Baustein-Herausforderung sollen 20 Angeber-Fähigkeiten gemacht werden. Angeber ist eine Kombination aus den Fähigkeiten Drift und Überholen, weshalb sie nur in Rennen möglich ist. Die Wahl des Fahrzeugs ist euch überlassen. Ihr solltet in jedem Fall ein Fahrzeug wählen, welches innerhalb seiner Leistungsklasse brauchbare Werte vorweisen kann. Ein Auto, welches schon bei normalem Fahrverhalten kaum mithalten kann, macht euch hier das Leben unnötig schwer. Es muss auch nicht unbedingt X oder S2 sein. Ihr solltet euer Auto im Griff haben, was bei extrem hohem Tempo potenziell schwerer wird. Ich habe mich für einen BMW M4 und ein A 800 Tuning entschieden. Ein Drift-Tuning ist nicht nötig und im schlimmsten Fall sogar unvorteilhaft, wenn ihr den Wagen damit nicht unter Kontrolle habt. Es geht bei Angeber nicht darum, lange und technisch einwandfreie Drifts zu machen. Auch Fahrhilfen können sich hier als hilfreich erweisen, wenn ihr bei Drifts schnell die Kontrolle verliert. Da hier wirklich sehr kurze Drifts genügen, könnt ihr auf sämtliche Fahrhilfen zurückgreifen, die euch Sicherheit geben.

Falls euch die KI Probleme bereitet, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad auf eine relativ niedrige Stufe stellen. Die unterste Stufe ist weniger geeignet, da die KI hier in dieser sehr schwach ist.

Als Strecke eignet sich ein Rundstreckenrennen, welches relativ kurz und kurvenreich ist, gut. Kurven sind ideal, um Angeber-Fähigkeiten zu machen. Dafür platziert ihr euch zunächst knapp hinter einem Drivatar, um dann in einer Kurve innen mit einem Drift vorbeizuziehen. Wichtig ist, nicht zu weit vom Drivatar entfernt zu überholen – sonst zählt es nicht. Zu viel Nähe verkompliziert die Sache, da das Risiko einer Kollision steigt. Außerdem dürft ihr beim Drift keinen Kontrollpunkt verpassen. Es ist nicht nötig, den Drift während des Überholens zu halten. Eine Kombo der beiden Fähigkeiten genügt.

Zum Drift solltet ihr erst unmittelbar vorm Überholvorgang ansetzen, da euch der Drift Geschwindigkeit kosten kann. Setzt ihr zu früh an, verliert ihr unter Umständen zu viel Power und fallt zurück. Einen Drift könnt ihr ganz leicht auslösen, indem ihr die Handbremse zieht und euren Wagen mit Feingefühl in die Querlage bringt. Ein kurzer Drift tut seinen Job. Im Zweifelsfall hilft euch die Rückspulfunktion, Patzer zu korrigieren.

Ihr könnt in einem Rennen mehrere Angeber-Fähigkeiten machen, indem ihr euch zurückfallen lasst, sobald ihr an der Spitze angekommen seid. Als Strecke habe ich „Falke, Indy-Rundstrecke“ gewählt – zu finden beim Speedway im Norden der Karte. Die Strecke ist kurz, kurvig und leicht zu fahren. Eine super Alternative bietet die Strecke „Plastikblumen, Rundstrecke“. Sie bietet viele nicht zu scharfe und lang gezogene Kurven, die Angeber einfach machen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4