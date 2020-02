Forza Horizon 4 LEGO-Baustein-Herausforderung – Leicht modifiziert

Leicht modifiziert – 322 km/h in einem Kultauto erreichen – 30 LEGO-Steine

Ihr benötigt für die LEGO-Baustein-Herausforderung – Leicht modifiziert ein Fahrzeug der Gruppe Kultauto. Seht ihr euch die Standardwerte an, sticht dabei sofort der 1973 AMC Gremlin X hervor. Bringt den Wagen mit einem Tuning auf S2 und nutzt den Falcon Speedway. Startet in der Kurve vor der langen Geraden, die aus dem Speedway heraus führt. Dort erreicht ihr die 322 km/h mit dem Gremlin spielend. Der Speedway ist zudem auch interessant, weil dort kein Verkehr zum Problem wird. Ihr könntet zwar auch die Straße von der Oase in die Stadt herein nutzen, müsst dort aber dem Verkehr ausweichen.

