In der Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions Erweiterung gibt es die sogenannten LEGO-Baustein-Herausforderungen. Für jede abgeschlossene Herausforderung erhaltet ihr Steine. Habt ihr genug davon gesammelt, könnt ihr euer Haus erweitern, bis ihr schließlich die maximale Stufe erreicht habt. Um die LEGO-Bausein-Herausforderungen soll es in diesem Guide gehen.

Ich arbeite schon eine Weile an dem Projekt und habe viel mit möglichen Formatierungen und Co. gespielt, da mich die Übersichtlichkeit lange beschäftigt hat. Im Endeffekt habe ich mich dazu entschieden, diesen Beitrag als Übersichtsseite zu verwenden. Unten liste ich alle Forza Horizon 4 LEGO-Baustein-Herausforderungen, für die ich eine Lösung verfasst habe. Jede bekommt ihren eigenen Beitrag. Mir ist bewusst, dass das für einige Leser bedeutet, sich durch eine Reihe von Seiten klicken zu müssen. Ein einzelner Beitrag wäre allerdings zu umfangreich, um am Ende noch komfortabel zu sein. Vor allem für Nutzer mobiler Endgeräte wäre ein einzelner Beitrag nicht zu gebrauchen.

Das Projekt ist work in progress, da es sehr umfangreich ist. Ich bin bemüht möglichst schnell neue Lösungen zu ergänzen. Allerdings bin ich noch immer nur eingeschränkt arbeitsfähig und die Dinge werden ihre Zeit benötigen. Wenn euch spezifische Aufgaben Probleme bereiten, könnt ihr mir gern einen Kommentar hinterlassen.

Die Tabelle könnt ihr auch mit Mobilgeräten bequem durchsuchen. Klickt oder berührt ihr den Namen einer Herausforderung, gelangt ihr zum entsprechenden Beitrag.

Forza Horizon 4 LEGO-Baustein-Herausforderungen

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4